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Глава столичного Дептранса рассказал о запуске тематических поездов МЦД в метро

Ликсутов: в метро запустят два тематических поезда, посвященных новым диаметрам

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Дептранс Москвы

В столичном метро 22 ноября запустят два тематических поезда, которые посвящены открытым в этом году Московским центральным диаметрам (МЦД) — D3 и D4, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба Дептранса. По словам главы ведомства, это решение принято для того, чтобы пассажиры могли узнать о новых маршрутах, расписании и всех преимуществах диаметров.

«Первые два диаметра работают уже 4 года. В этом году линий стало вдвое больше. Мы запустили D3, который связал Зеленоград и подмосковный город Раменское, и D4 — он прошел через Апрелевку, Внуково и микрорайон Железнодорожный Балашихи», — заявил Максим Ликсутов, добавив, что развитие МЦД находится на личном контроле у мэра Москвы Сергея Собянина.

Глава Дептранса уточнил, что в тематических поездах пассажиры смогут узнать самое важное о новых МЦД: какие маршруты и пересадки появились благодаря их запуску, каковы плюсы новых линий и какое влияние они оказали на транспорт Москвы.

По его словам, тематический поезд, посвященный D3, будет курсировать по Арбатско-Покровской линии, а D4 — по Сокольнической.

Напомним, первые два диаметра — МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» запустили 21 ноября 2019 года. Они соединили Одинцово с Лобней и Нахабино с Подольском. В этом году на транспортной схеме появились МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» и МЦД-4 «Калужско-Нижегородский».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Теlegram-канале, что пассажиры совершили больше 725 млн поездок на Московских центральных диаметрах за четыре года.

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