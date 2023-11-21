В комитете Госдумы по здравоохранению рассказали, чем вызваны симптомы «затяжного ОРВИ»

Затяжной ОРВИ, на который стали жаловаться россияне, скорее всего вызван осложениями при болезни, а не отдельным диагнозом. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Бороться с ними можно лишь строго соблюдая все рекомендации врача.

«Скорее речь идет не о затяжном ОРВИ, а об осложнениях инфекции в виде бронхита, фарингита и других. Надо доводить курс лечения до конца и соблюдать ограничения. Возможно еще, что на одну инфекцию при ослаблении организма наслаивается следующая, создавая впечатления затяжного течения», — сказал Куринный.

О том, что в России начали жаловаться на необычные симптомы «затяжного ОРВИ», сообщил «Московский комсомолец». По данным издания, пациенты жалуются на то, что наблюдают симптомы болезни месяцами. При этом тесты на коронавирус показывают отрицательные результаты.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в разговоре с НСН заявил, что в данных ситуациях возможно сочетание нескольких заболеваний. Медик посоветовал обращаться к врачу, чтобы подобрать правильное лечение для каждого конкретного случая.

До этого британские ученые из eClinicalMedicine предположили, что существуют «затяжные простуды», которые так же распространены, как и длительный COVID.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, когда наступает пик заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19.