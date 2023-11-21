На Кубани подожгли архив МВД, пострадал участковый

В результате поджога архива МВД в Апшеронском районе Кубани пострадал участковый. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня совершен поджог в архиве отдела МВД Апшеронского района. В результате отравления продуктами горения медпомощь понадобилась старшему дежурному», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что документы в архиве серьезно не пострадали.

Сообщается, что подозреваемый в поджоге задержан. Им оказался 68-летний житель Таджикистана, который проживает в Апшеронске. На данный момент устанавливаются мотивы преступления.

Ранее сотрудница областного комитета юстиции пыталась поджечь военкомат в Волгограде. Отмечается, что инцидент произошел 2 августа на улице Дегтярева. Известно, что 31-летний консультант по работе с архивом комитета юстиции Волгоградской области пришла к зданию призывного пункта военного комиссариата Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда. При себе у женщины были пять полулитровых бутылок с коктейлем Молотова, фитили, тряпки, спички и зажигалки.

Ранее пенсионерка из Казани подожгла военкомат из-за угроз неизвестных ее дочери.