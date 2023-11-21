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На выставке «Россия» сыграли традиционную тувинскую свадьбу

На ВДНХ прошла десятая свадьба в рамках выставки «Россия»

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Shutterstock

На международной выставке-форуме «Россия» сыграли свадьбу уроженцы Тывы, сообщает пресс-служба форума. Церемонию приурочили ко Дню региона 21 ноября.

«Их брак официально зарегистрировали - они получили соответствующее свидетельство от сотрудника ЗАГС Москвы. Молодая пара живет и учится в Москве: Начын Кунзен-оол – студент Московского энергетического института по специальности «Электроэнергетика и электротехника», Белекмаа Ондар обучается IT», — говорится в сообщении.

Глава Тывы Владислав Ховалыг поздравил молодоженов и передал им памятные подарки. «Сердечно вас поздравляю с бракосочетанием. Не ошибусь, если скажу — ваше бракосочетание проходит на главной площадке страны. Ведь выставка — это главное событие России. Это очень ответственно - любите друг друга, уважайте друг друга», — сказал глава республики.

Как подчеркнула руководитель управления международного сотрудничества, культуры и образования АНО «Дирекция выставки достижений «Россия»» Олеся Малеванная, свадьба в тувинском стиле - уже десятая, которая проходит на форуме.

«Столько народу собралось сегодня вас поздравить. Это десятая юбилейная свадьба на выставке. От лица дирекции желаем вам счастья и любви и вручаем вам памятные подарки», — сказала она.

Также от комитета по туризму Москвы молодожены получили экскурсию по столице и проживание в одном из отелей.

Отмечается, что на церемонии инсценировали брачные обряды тувинцев. Невесте расплели девичью косу и разделили ее на две, скрепив их чавагой - специальным украшением. Затем для невесты собирали приданое. Следующим шаг стало открытие фаты, которое тувинцев она называется думаалай. Также состоялся «поцелуй украдкой» — этот обычай в Тыве называют «чырыктажыр». Завершилась церемония подношением курдюка, который считается наивысшим знаком почтения для кочевника, а также свадебными играми и конкурсами.

Напомним, всего на выставке пройдет около сорока стилизованных свадебных церемоний. Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

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