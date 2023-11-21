Изнасиловавший и убивший мать двоих детей рецидивист получил помилование за поездку на СВО

Мужчина, изнасиловавший и убивший мать двоих детей во Владивостоке, отсидел меньше года и получил помилование за участие в СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на супруга погибшей Александра Кошулько.

По данным Baza, Георгий Повилайко подкараулил и изнасиловал Анну Кошулько 23 августа 2021 года. Мужчина избил и задушил жертву. После этого россиянин сел в ее машину и поехал купаться в море.

В результате Повилайко поймали и осудили на 24 года колонии, но в местах лишения свободы мужчина провел меньше года. Его освободили по УДО — убийца отправился на СВО.

«Человек, который должен сидеть полжизни до пенсии, придет домой, будет героем СВО и получит все льготы и инвалидность. У меня просто нет слов, истерика, как так?!» — заявил вдовец, передает Telegram-канал.

Александр заявил о намерении обратиться к министру обороны РФ Сергею Шойгу и в Генпрокуратуру.

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