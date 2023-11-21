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Стало известно, как часто россияне смотрят телевизор

«КП»: большинство россиян смотрят телевизор каждый день

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Shutterstock

Более половины (65%) россиян смотрят телевизор ежедневно, показал опрос kp.ru, проведенный по случаю Всемирного дня телевидения. В нем приняли участие 8,9 тыс. человек.

43% их них уточнили, что смотрят телевизор понемногу, 22% — почти никогда не выключают его.

«Работает постоянно для фона, в тишине скучно находиться дома», — пояснил участник опроса.

Еще 6% респондентов смотрят телевизор два-три раза в неделю, 3% — один раз в неделю, 4% — раз в месяц. 5% признались, что смотрят телевизионные передачи в интернете. Оставшиеся 17% сообщили, что вообще не смотрят телевизор.

«У меня уж тридцать лет телевизора нет — никогда не покупала, и родных просила не дарить», — рассказала участница опроса.

В августе генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов сообщил, что большинство россиян, опрошенных ВЦИОМ, доверяют центральному телевидению. Он отметил, что в 2021 году был зафиксирован серьезный кризис доверия к телевидению. При этом к центральному радио и центральной прессе доверие/недоверие практически одинаковое, уточнил Абрамов.

Ранее стало известно, в каком случае просмотр телевизора приносит пользу детям.

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