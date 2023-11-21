Россиянам объяснили, почему нельзя сочетать антибиотики с алкоголем

Сочетание антибиотиков и алкоголя чревато негативными последствиями для организма. Об этом предупредил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин. По его словам, которые приводит РИАМО, ослабление действия лекарства — лишь малая часть того, что может произойти.

«Алкоголь может менять действие лекарств, в том числе и антибиотиков, как усиливая, так и ослабляя их действие. Но это одна сторона медали. Другая — это усиление побочных эффектов, а также появление новых, более выраженных негативных последствий, таких как головокружение, тошнота, подъем давления и сердцебиения, реакции кожных покровов в виде сыпи, зуда», — отметил специалист.

Он добавил, что сочетание антибиотиков и спиртного оказывает токсическое воздействие на печень. При приеме противомикробных препаратов врач посоветовал исключить алкоголь полностью.

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова до этого предупреждала об опасности приема антибиотиков «на всякий случай». По ее словам, это может привести к формированию устойчивости организма к действующему веществу препарата, и при реальной угрозе лекарство перестанет помогать.

Ранее россиянам рассказали, какие лекарства не стоит закупать впрок.