В Петербурге задержали «людей-пауков», забравшихся на Спас на Крови

В Санкт-Петербурге задержали троих экстремалов, которые карабкались по строительным лесам к куполам Спаса на Крови. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на Главное управление Росгвардии по Северной столице и Ленинградской области.

Уточняется, что инцидент произошел 20 ноября. Работники православного храма заметили, что на здание взбираются неизвестные, после чего нажали тревожную кнопку. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали нарушителей.

Спустившимися вниз экстремалами оказались молодые люди в возрасте 15, 19 и 29 лет. Их доставили в отдел полиции.

В начале ноября в Ростовской области блогер Юрий Кравец залез на крест и стал фигурантом уголовного дела об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщил Telegram-канал Don Mash.

По информации издания, инцидент произошел в ресторане, где блогер отдыхал и употреблял спиртные напитки. Там он увидел крест и залез на него. По его словам, он хотел проверить лебедку.

Ранее в Костроме полицейские задержали мужчину, который бегал по двору в шортах и залезал на деревья.