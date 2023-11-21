Минобороны Украины раскрыло свою позицию по возможной отставке двух генералов

В минобороны Украины пока не приняли решение насчет увольнения генералов ВСУ Сергея Наева и Александра Тарнавского. Об этом на брифинге вместе с немецким коллегой Борисом Писториусом заявил украинский министр обороны Рустем Умеров.

«Должен сказать, что решение [о снятии с должностей генералов] еще не было принято, но мы делаем все возможное для повышения эффективности», — приводит Reuters слова Умерова, который отвечал на соответствующий вопрос журналиста.

О том, что минобороны Украины планирует снять с должности командующего Медицинских сил Вооруженных сил Украины Татьяну Остащенко, командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева и командующего Оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александра Тарнавского, 13 ноября написала «Украинская правда».

Издание утверждало, что на увольнении Остащенко настаивали волонтеры и парамедики. И ее действительно отправили в отставку 19 ноября.

Ранее на Украине уволили главу Госспецсвязи и его заместителя.