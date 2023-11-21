В Бурятии мальчик рассыпал по скользкому склону песок, чтобы помочь автомобилистам

В Улан-Удэ подросток голыми руками рассыпал по склону песок, чтобы машины могли заехать в горку. Telegram-канал «Весь Улан-Удэ», опубликовавший видео с места событий, разыскивает героя.

Неизвестный помогал водителям в 113-ом квартале. Мальчик заметил, что машины беспомощны на этом подъеме из-за возникшей после снегопада наледи. Чтобы помочь автомобилистам, он брал песок из бака, установленного на обочине, и рассыпал его на дорогу.

Известно, что водитель, заснявший происходящее на камеру, купил юноше шоколадку и узнал, что его зовут Руслан. Как рассказали администраторы канала, автор новости также отказался от гонорара за найденный инфоповод и попросил перевести эти деньги мальчику.

Как отмечают горожане, местные коммунальщики, работу которых выполнял сегодня юный доброволец, тем временем активно отчитываются о выполненных планах и выпускают на маршруты дополнительную технику, но решить проблемы автомобилистов так и не могут.

Ранее таксист помог девушкам, которых ночью преследовал неизвестный.