В подмосковном ЖК заметили окровавленного мужчину, ползающего по подъезду

В Люберцах заметили окровавленного мужчину, который ползает по подъезду в ЖК «Новотомилино». Об этом сообщает Telegram-канал «Мои Люберцы».

По информации Telegram-канала, в одном из многоквартирных домов жилого комплекса заметили двоих неизвестных мужчин. Один ползает по подъезду весь в крови, а второй спит этажом выше. По предварительной информации, жильцами они не являются.

На кадрах очевидцев видно, что рядом с первым мужчиной вся лестничная клетка залита кровью. При этом сам мужчина находится в сознании и разговаривает. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого окровавленный россиянин заполз в котокафе в Липецке через окно и уснул на диване. Его заметила случайная прохожая — она и вызвала полицию.

Ранее в Набережных Челнах окровавленный мужчина с топором чуть не напал на прохожего.