Ссора двух россиянок в коммуналке закончилась больницей для двухмесячного младенца

В Санкт-Петербурге ссора между двумя жительницами коммуналки закончилась травмой для ребенка одной из женщин. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 20 ноября в коммунальной квартире на Будапештской улице. По предварительной информации, две женщины поругались, а затем одна из них ударила другую. Удар принял двухмесячный мальчик, которого мать держала на руках.

Ребенок получил ушиб, ему потребовалась медицинская помощь.

В деле разбирается полиция.

Ранее в Петербурге женщина бросила младенца на морозе.