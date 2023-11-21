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Ссора двух россиянок в коммуналке закончилась больницей для двухмесячного младенца

В Петербурге младенец пострадал в ходе ссоры между соседками коммуналки

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Санкт-Петербурге ссора между двумя жительницами коммуналки закончилась травмой для ребенка одной из женщин. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 20 ноября в коммунальной квартире на Будапештской улице. По предварительной информации, две женщины поругались, а затем одна из них ударила другую. Удар принял двухмесячный мальчик, которого мать держала на руках.

Ребенок получил ушиб, ему потребовалась медицинская помощь.

В деле разбирается полиция.

Ранее в Петербурге женщина бросила младенца на морозе.

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