Волочкова заявила, что выйдет замуж на сцене, и пригласила на свадьбу поклонников

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что планирует вновь выйти замуж. Свадьба пройдет на сцене во время ее нового шоу «Одержимость», рассказала она в пресс-центре НСН.

«Я приглашаю вас на свадьбу, сыграем в этот раз на сцене! 25 ноября свадьба Насти Волочковой, я вам честно говорю! Кстати, свадебное платье мне для сцены шьет Светлана Лялина, она же шила мне все мои свадебные платья в жизни», — рассказала балерина.

В октябре стало известно, что бывшего жениха Волочковой предпринимателя Дмитрия Дюрана отправили в нижегородский СИЗО. Он проходит по уголовной статье о мошенничестве.

Также ранее балерина заявила, что считает хореографа Николая Цискаридзе лучшим кандидатом на роль руководителя Большого театра.