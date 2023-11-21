В Госдуме задумались о здравом смысле после помилования каннибала-расчленителя

Необходимо пересмотреть критерии, по которым Министерство обороны заключает контракты на участие в военной операции на Украине с осужденными по тяжким статьям преступниками. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Максим Иванов, комментируя выход на свободу Николая Оголобяка. Член банды сатанистов-расчленителей, убивавший подростков, должен был сидеть до 2030 года, но был помилован, ушел на фронт и вернулся инвалидом.

«Сегодня буквально с коллегами обсуждали этот вопрос, безусловно, болезненный. Мы обсуждали вопрос касаемо компенсации, которую суд присуждает преступникам за то или иное преступление. Они должны выплачивать какие-то деньги, но после помилования все это приостанавливается, то есть никаких денег родственники не получают – здесь тоже дилемма. И вы правильно сказали, те люди, которые осуждены за особо тяжкие преступления, получают помилование. Мне кажется, что стоит пересмотреть все-таки критерии, по которым Министерство обороны заключает контракт со спецконтингентом. К примеру, когда проходит амнистия, там четко прописано, кто может быть освобожден по амнистии, осужденные по каким статьям. А здесь у нас за особо тяжкие преступления люди заключают контракт и через шесть месяцев получают помилование, приходят домой», — сказал он.

Иванов добавил, что помилованные преступники после возвращения домой должны быть поставлены на учет в психоневрологический диспансер. По словам депутата, в ближайшее время в Госдуме должны обсудить эту проблему.

«Безусловно, их надо ставить на учет. Такой же вопрос ставился у нас по поводу нарезного оружия – наверное, разрешать приобретать оружие без пятилетнего срока нецелесообразно. Плюс на учет надо ставить в диспансеры психоневрологические. Тема неоднозначная и сложная. Думаю, что после региональной недели мы к ней с коллегами вернемся и обсудим, что нужно сделать, чтобы грань здравого смысла все-таки соблюдать», — заключил Иванов.

Во вторник издание 76.ru сообщило, что в Ярославле за участие в военной операции на Украине был помилован член банды сатанистов Николай Оголобяк, который в 2010 году получил 20 лет колонии за ритуальные убийства подростков и должен был выйти на свободу в 2030 году. Отмечается, что Оголобяк полгода пробыл на фронте, получил там ранение, в результате которого стал инвалидом, и 2 ноября вернулся в родной город.

В 2008 году Оголобяк и его друзья напоили знакомых девушек, вывели их в лес под предлогом посвящения в сатанисты, закололи кинжалами, расчленили и съели части их тел. Кроме людей, банда убивала животных, а также проводила кровавые ритуалы и совершала надругательства над телами умерших.

Ранее за участие в специальной военной операции помиловали Владислава Канюса, который убивал свою бывшую девушку на протяжении трех часов. В колонии убийца пробыл менее полугода.