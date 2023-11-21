В Туле ребенок получит 200 тыс. рублей за травму пальца, полученную на спортплощадке

В Туле суд обязал коммунальщиков выплатить девочке, которая получила травму на спортивной площадке города, компенсацию. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Дошкольница повредила палец на неисправном тренажере в начале августа: врачи чудом сохранили ей поврежденную фалангу пальца и ногтевую пластину. Для этого им пришлось провести пострадавшей операцию под общим наркозом.

«По иску заместителя прокурора области суд взыскал с муниципального учреждения «Городская Служба Единого Заказчика» в интересах несовершеннолетней компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

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