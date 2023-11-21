В Сибири соцслужбы не стали изымать младенца у отца, который «кормил его грудью»

В Тюмени социальные службы не стали забирать младенца из семьи, где отец «кормил ребенка грудью». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного департамента соцразвития.

Ранее Следственное управления СК РФ по региону заинтересовалось опубликованным в соцсетях видео, на котором мужчина прикладывает к груди младенца с инвалидностью, а также перерезает ребенку пуповину.

В ведомстве отметили, что «семья находится на контроле в системе профилактике, родители идут на контакт со специалистами». В аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области отметили, что с новорожденным все в порядке, его осмотрели врачи.

Ранее в Красноярском крае изъяли детей, живущих в захламленной квартире.