Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России оценили перспективы использования искусственного интеллекта

Представитель ТПП Комлев: люди должны контролировать работу ИИ

close
100%
«Газета.Ru»

Искусственный интеллект уже активно применяется в медицине для постановки диагноза, его также могут использовать для раскрытия преступлений и регулирования дорожной обстановки. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, председатель Совета по цифровой экономике ТПП России Николай Комлев.

«Что касается медицины, пока речь не идет, что искусственный интеллект прямо сегодня вместо врача что-то оперативно сделает, вырежет аппендицит, но отдельные технологии используются и помогают врачам. Диагностика рака молочной железы или что-то по крови — нейронные сети с большой базой данных ставят диагнозы уже на протяжении лет 20 более точно, чем врач», — отметил эксперт.

Однако, по мнению Комлева, работу нейросети обязательно должны контролировать люди, чтобы исключить риски в случае сбоев. Он подчеркнул, что польза от использования технологий есть, но передавать контроль искусственному человеку может быть опасно.

Исследование СберСтрахования накануне международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта (AI Journey) показало, что более половины россиян (61%) уверены, что дальнейшее развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) поможет изменить жизнь в лучшую сторону.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект Сбера поможет Египту расшифровать древние манускрипты.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий