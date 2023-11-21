В России оценили перспективы использования искусственного интеллекта

Искусственный интеллект уже активно применяется в медицине для постановки диагноза, его также могут использовать для раскрытия преступлений и регулирования дорожной обстановки. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, председатель Совета по цифровой экономике ТПП России Николай Комлев.

«Что касается медицины, пока речь не идет, что искусственный интеллект прямо сегодня вместо врача что-то оперативно сделает, вырежет аппендицит, но отдельные технологии используются и помогают врачам. Диагностика рака молочной железы или что-то по крови — нейронные сети с большой базой данных ставят диагнозы уже на протяжении лет 20 более точно, чем врач», — отметил эксперт.

Однако, по мнению Комлева, работу нейросети обязательно должны контролировать люди, чтобы исключить риски в случае сбоев. Он подчеркнул, что польза от использования технологий есть, но передавать контроль искусственному человеку может быть опасно.

Исследование СберСтрахования накануне международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта (AI Journey) показало, что более половины россиян (61%) уверены, что дальнейшее развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) поможет изменить жизнь в лучшую сторону.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект Сбера поможет Египту расшифровать древние манускрипты.