Зарубежные блогеры лишились монетизации на YouTube за подкаст о выборах

Зарубежные блогеры массово жалуются на модерационную политику видеохостинга YouTube за лишение монетизации в материалах о выборах, сообщает New York Post.

Как пишет издание, колумнист Клифф Шектер внезапно лишился монетизации своего подкаста «Blue Amp». После нескольких попыток связаться с YouTube он выяснил, что его наказывают за «распространение дезинформации о выборах». Тем не менее, на спровоцировавшем демонетизацию ролике гостья подкаста Лорен Виндзор лишь обсуждала ложные заявления о дезинформации на выборах. В New York Post отметили, что платформа вернула монетизацию на канал, однако для этого потребовалась целая неделя.

«Алгоритм не уловил разницы между терминами, используемыми для распространения предвыборных заговоров, и теми, кто их развенчивает», — прокомментировал Шектер.

Шектер, чей канал избежал очередного дисциплинарного взыскания со стороны площадки, заявил, что потерял веру в платформу.

«Проблема YouTube в том, что там никогда никого нет дома. Это как в каждом фильме о страхе перед будущим, в котором нет людей, с которыми можно связаться, и ИИ контролирует все», — сказал он.

В статье говорится о том, что проблемы с YouTube у создателей контента возникают не только из-за политики. Как пояснял представитель видеохостинга, политика платформы распространяется не на создателя контента, а на сам контент. Однако реальная практика показывает, что YouTube не руководствуется данным принципом.

С этим столкнулась британская знаменитость Рассел Брэнд. Как отмечает издание, Брэнд обнаружил, что платформа сняла монетизацию с его канала и удалила несколько материалов после предъявления ему обвинений в совершении непристойных действий, которые доказаны не были. В самих материалах, как отмечает New York Post, подобного также не содержалось.

Ранее сообщалось, что YouTube заблокировал российские развлекательные каналы, которые не имеют никакого отношения к политике или новостям.