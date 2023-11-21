Россиянина наказали за угрозу полицейскому лопатой

В Саратовской области за угрозу применения насилия в отношении представителя власти оштрафовали местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Аткарского городского суда.

1 октября житель Аткарска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приблизился к участковому уполномоченному полиции и стал замахиваться в его сторону лопатой. Он имитировал нанесение ударов, не реагировал на неоднократные требования полицейского прекратить эти действия и сложить оружие.

Хулигана поймали и возбудили в его отношении уголовное дело, связав произошедшее с намерением мужчины причинить правоохранителю телесные повреждения из-за исполнения им своих должностных обязанностей.

Уже 16 ноября подсудимому, полностью признавшему свою вину, вынесли приговор. В качестве наказания ему, с учетом смягчающих обстоятельств, назначили штраф в размере 30 тыс. рублей.

Ранее бывших полицейских из Курганской области отправили в колонию за избиение задержанных.