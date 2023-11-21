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Россиянам рассказали о проекте «Письма из Ленинграда»

Директор музея Лезик: проект «Письма из Ленинграда» формирует доказательную базу

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Wikimedia Commons

Проект «Письма из Ленинграда», который запустили Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда и «Парламентская газета» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, формирует отдельный пласт «доказательной истории» блокады Ленинграда. Об этом участники проекта рассказали на пресс-конференции в петербургском ТАСС, сообщает «Парламентская газета».

Данный проект основан на сохранившихся письмах 1941-1944 годов. Председатель правления общества «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова отметила, что создание подобного банка информации является важным делом, потому что в России остается все меньше очевидцев блокадной истории города.

По мнению директора музея обороны и блокады Ленинграда Елены Лезик, для современной молодежи нужны новые форматы, которые будут доносить информацию о прошлых событиях.

«Сегодня молодежь, в том числе и приходя в наш музей, требует доказательств. Я даже изобрела такое понятие «доказательная история». Наш совместный проект — как раз воплощение такой доказательной истории», — отметила она.

Данный проект представили в начале сентября. В рамках него публикуются реальные истории жителей города, которые основаны на сохранившихся письмах и документах. Их выставляют каждую неделю с 8 сентября до 27 января. Музей обороны и блокады Ленинграда предоставил для проекта архивы личных дел. Помимо писем, будут подготовлены также исторические справки о событиях, происходивших именно в тот день, когда были написаны письма.

Ранее сообщалось, что проект «Письма из Ленинграда» предложили ввести в школьную программу.

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