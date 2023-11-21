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В Приамурье постоялец отеля ограбил мужчину из соседнего номера, заподозрив его в краже

Постоялец отеля в Приамурье ограбил соседа, которого заподозрил в краже телефона

Мужчина ворвался в гостиничный номер к предполагаемому похитителю своего телефона и сам обворовал его. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Амурской области.

Пострадавшим от беспочвенных подозрений и разбойного нападения стал житель Екатеринбурга, который приехал в столицу Приамурья в командировку. Он остановился в гостиничном номере, в который ранним утром ворвался неизвестный с предметом, похожим на нож.

Незваный гость устроил погром и скрылся, унеся с собой деньги и одежду постояльца на более чем 50 тыс. рублей. Полицейские, прибывшие на место происшествия, в течение нескольких минут обнаружили подозреваемого в одном из подсобных помещений. Его задержали и доставили в отдел полиции.

Выяснилось, что злоумышленник также являлся постояльцем гостиницы. Он сломал дверь чужого номера и проник внутрь, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина признался в содеянном и объяснил свое поведение тем, что якобы услышал из соседней комнаты звук своего ранее пропавшего телефона. По его словам, он забрал у соседа деньги и одежду, чтобы в дальнейшем остаться неузнаваемым.

В отношении благовещенца возбудили уголовное дело по статье «Разбой» и заключили под стражу. Похищенные им вещи были возвращены владельцу. Где сейчас находится телефон, который задержанный, по своим собственным словам, потерял, неизвестно.

Ранее мужчина провел ночь с девушкой с сайта знакомств и пострадал от ограбления.

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