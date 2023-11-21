На Кубани произошло массовое ДТП с участием скорой помощи и коровы

На Кубани устанавливают обстоятельства аварии с участием коровы. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Мостовском регионе. Водитель машины марки Mercedes сбил корову, которая вышла на дорогу. Животное отбросило на встречную полосу, где его сбила карета скорой помощи. Первый участник ДТП после столкновения с коровой продолжил двигаться по инерции, врезался в еще один автомобиль и опрокинулся.

В результате одного из пассажиров иномарки и человека из третьей машины госпитализировали. Работники скорой помощи не пострадали.

Правоохранители проверят владельца коровы, который отпустил животное на самовыгул. Специалисты устанавливают личность хозяина.

Ранее во Владивостоке фура снесла щит на остановке и загорелась.