Россияне ответили, какие меры помогут поднять рождаемость в стране

Четверть (25%) россиян считают, что поднять уровень рождаемости в стране помогут минимальные ставки по ипотеке для семей с детьми, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 16 тыс. человек.

Согласно опросу, еще 18% уверены, что помочь в данном вопросе может увеличение выплаты в отпуске по уходу за ребенком, чуть меньше — 16% — бесплатное социальное жилье одиноким матерям. Часть россиян выступила за то, что повысить рождаемость помогут бесплатные ясли и детские сады (14%), бесплатное ЭКО (8%), увеличение материнского капитала за второго и следующих детей (9%), а также заморозка ипотеки на время декрета (6%).

При этом респонденты отметили, что главным параметром для повышения рождаемости является чувство защищенности для будущих родителей. Они также предложили ужесточить ответственность для отцов, которые отказываются платить алименты. Среди других идей — пожизненно снижать подоходный налог для родителей на 1%, снизить цены на детские товары, вести просветительскую деятельность и пропаганду материнства на государственном уровне.

Демограф Владимир Тимаков до этого говорил, что лучшей мерой поддержки рождаемости в России является выплата материнского капитала. Однако, по мнению Тимакова, основную поддержку в этом плане нужно оказывать не за рождение первого ребенка, а за появление второго и третьего.

Ранее россияне предложили увеличить маткапитал для повышения рождаемости.