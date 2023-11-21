В Газе началась эвакуация раненых из индонезийской больницы

Представитель министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа Ашраф аль-Кудра заявил о начале эвакуации на юг анклава раненых из индонезийской больницы. Об этом он сообщил в интервью панарабскому телеканалу «Аль-Джазира».

По словам аль-Кудры, в индонезийской больнице находилось около 500 раненых. В их числе были и имеющие серьезные и тяжелые травмы. Их вывоз в координации со структурами ООН и Красным Крестом требует значительного количества времени, поэтому в настоящий момент удалось эвакуировать из индонезийской больницы лишь около 100 пациентов. Еще 400 пострадавших продолжают оставаться в медицинском учреждении.

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что система здравоохранения сектора Газа находится в тяжелейшем кризисе, население анклава может получать лишь базовую медицинскую помощь. Больницы сектора Газа испытывают дефицит топлива, в них отсутствуют вода и электричество.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.