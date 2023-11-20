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Россиянин с помощью автомобильного троса вытащил из воды ребенка, провалившегося под лед

В Нижнем Тагиле мужчина спас ребенка, провалившегося под лед

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Инцидент Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле младшеклассник вышел на неокрепший лед реки Тагил и провалился в холодную воду, мальчика спасли случайные прохожие. Об этом сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

Мальчика, барахтающегося в воде, заметила семейная пара, которая проезжала по мосту через реку Тагил рядом с парком «Народный».

«Проезжая по мосту, я заметила ребенка, который уже находился в воде. Я тут же сообщила об этом своему мужу. Он не задумываясь свернул с моста, достал из багажника трос и пошел на лед спасать этого школьника с рюкзаком», — рассказала свидетельница произошедшего.

Мужчина вытянул мальчика на берег, подоспевшие местные жители накрыли его одеялами, отогрели и вызвали скорую помощь, жизнь ребенка вне опасности.

Ранее мать с двумя маленькими детьми едва не утонула в пруду в Казани.

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