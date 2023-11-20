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Окружение Байдена подберет ему удобную обувь, чтобы снизить риск падений

Politico: окружение Байдена хочет сменить ему обувь, чтобы снизить риск падений

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Jonathan Ernst/Reuters

Окружение президента США Джо Байдена считает, что ему нужно носить более удобную обувь, чтобы снизить риск падений. Об этом пишет газета Politico.

По данным издания, даже члены семьи обеспокоены возрастом американского лидера, которому 20 ноября исполнился 81 год.

В окружении президента обсуждали возможность, чтобы Байден меньше передвигался под камерами. Кроме того, Байдену предложат носить более удобную обувь, чтобы его походка выглядела «менее скованной» и «риск падений» был снижен.

До этого Politico рассказала, что президент США все чаще пользуется коротким складным трапом при перелетах для снижения вероятности падения.

В конце сентября информационный портал Axios написал, что президент стал чаще носить теннисные туфли, чтобы не поскальзываться.

20 ноября в США рассказали, как Байден отметит свой 81-й день рождения.

Ранее рейтинг Байдена упал до минимума за время его президентства.

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