В нацпарке «Таганай» провели следственные мероприятия после задержания его экс-главы

В понедельник, 20 ноября, в национальном парке «Таганай» в Челябинской области проводятся следственные мероприятия. Это делается после задержания бывшего руководителя нацпарка Алексея Яковлева, который в настоящее время занимает должность заместителя директора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу «Таганая».

По информации пресс-службы, следственные мероприятия не отражаются на работе нацпарка с туристами.

20 ноября Минприроды сообщило о задержании Алексея Яковлева.

Яковлев работает в Минприроды с января 2021 года. С 2010 года он занимал должность директора нацпарка «Таганай» в Челябинской области.

8 ноября суд в Москве арестовал замминистра внутренних дел по Республике Дагестан и начальника следственного управления (СУ) Руфата Исмаилова по делу о взятках и превышении полномочий. Следователь заявила в Басманном суде Москвы, что Исмаилов и его подчиненный Далгат Абдулгапуров получили взятки на сумму 1,3 млн рублей.

Ранее в Ингушетии силовики раскрыли преступную группировку, действовавшую в Пенсионном фонде и «Почте России».