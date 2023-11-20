Макаки напали на трехмесячного младенца и прокусили ребенку череп

На острове Ко Май Пхай стая агрессивных обезьян напала на младенца, ребенок госпитализирован с пробитым черепом и многочисленными травмами. Об этом сообщает портал Newsflare.

Инцидент произошел 14 ноября в провинции Пхангнга, трехмесячный младенец находился дома без присмотра взрослых, когда в комнату неожиданно ворвалась стая яванских макак.

Животные забрались в кровать к мальчику и набросились на него. Одна из обезьян укусила ребенка за голову, а другие в этот момент пытались отнять у него бутылочку с молоком.

Агрессивных обезьян смогла прогнать родственница ребенка. Пострадавшего госпитализировали, в больнице у младенца диагностировали открытую черепно-мозговую травму, глубокие раны и укусы на теле.

Ранее обезьяна покусала москвичей в подъезде дома в районе Орехово-Борисово.