Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Макаки напали на трехмесячного младенца и прокусили ребенку череп

Newsflare: в Таиланде стая макак набросилась на младенца

close
100%
Sonja Jordan/Global Look Press

На острове Ко Май Пхай стая агрессивных обезьян напала на младенца, ребенок госпитализирован с пробитым черепом и многочисленными травмами. Об этом сообщает портал Newsflare.

Инцидент произошел 14 ноября в провинции Пхангнга, трехмесячный младенец находился дома без присмотра взрослых, когда в комнату неожиданно ворвалась стая яванских макак.

Животные забрались в кровать к мальчику и набросились на него. Одна из обезьян укусила ребенка за голову, а другие в этот момент пытались отнять у него бутылочку с молоком.

Агрессивных обезьян смогла прогнать родственница ребенка. Пострадавшего госпитализировали, в больнице у младенца диагностировали открытую черепно-мозговую травму, глубокие раны и укусы на теле.

Ранее обезьяна покусала москвичей в подъезде дома в районе Орехово-Борисово.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий