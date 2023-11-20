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Климатолог предсказал рост числа экстремальных погодных явлений в России

Климатолог Родин: экстремальные погодные явления станут нормой для России

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Unsplash

Исполнительный директор НТЦ мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин в беседе с газетой «Известия» заявил, что России нужно быть готовой к тому, что экстремальные погодные явления станут нормой для ее средней полосы.

По его словам, появление такого циклона, как тот, что прошел вчера в Сибири, уже практически зимой является необычным явлением. Родин уверен, что оно свидетельствует о перестройке климатической системы.

При этом климатолог заявил, что такие явления теперь могут случиться в любом месте и в любое время. Он добавил, что передняя полоса входит в зону риска и по экстремальным ветровым нагрузкам.

19 ноября на несколько регионов Сибири обрушился мощный ураган. Ветер порвал линии электропередачи, повредил крыши, остановил поезда, повалил деревья на автомобили. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Новокузнецке — город частично остался без света, встали трамваи и троллейбусы, отсутствует вода и отопление. Есть жертвы и пострадавшие. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее синоптик предсказал, когда закончится обрушившийся на Сибирь ураган.

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