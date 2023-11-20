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Россиянин, бросивший бутылку в кондуктора и покалечивший ребенка, предстанет перед судом

В Краснодаре осудят мужчину, покалечившего ребенка при нападении на кондуктора

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В Краснодаре осудят мужчину, который бросил бутылку в кондуктора трамвая и покалечил шестилетнюю девочку. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Перед судом предстанет 41-летний мужчина, обвиняемый в хулиганстве, совершенном с применением насилия. Свою вину россиянин признал и сотрудничал со следствием.

«В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел 15 июля. Фигурант уголовного дела ехал в трамвае, где у него произошел конфликт с кондуктором из-за разлитого алкогольного напитка. После этого россиянин вышел из салона и бросил стеклянную бутылку в окно, рядом с которым находилась шестилетняя девочка. Ребенок получил рану головы и лица. С этими травмами ее госпитализировали.

Ранее агрессивный сочинец напал с лопатой на автобус, водитель которого его подрезал.

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