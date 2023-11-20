Политолог поддержал идею увеличить отпуск для мобилизованных с детьми

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в интервью RT высказался в поддержку идеи депутата Государственной думы Ивана Сухарева увеличить до 35 дней годовой отпуск для мобилизованных, имеющих на иждивении детей. Эксперт подчеркнул, что для несовершеннолетних важно проводить больше времени с родителями.

«Перед мобилизованными россиянами стоит непростая и очень важная задача — Родину защищать. Поэтому каждый лишний день, проведенный с семьей и детьми в свой отпуск, добавляет моральных и душевных сил для дальнейшей службы», — считает политолог.

Выступая с данной инициативой, Сухарев напомнил о Семейном кодексе РФ, в котором подчеркивается, что родители несут ответственность за воспитание и развитие детей, обязаны заботиться об их здоровье.

В феврале 2023 года президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию поручил установить для всех участников специальной военной операции регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней. Предоставляться он должен не реже чем раз в полгода. Сообщалось также, что мобилизованные граждане, как и военнослужащие по контракту, имеют право на ежегодный 30-дневный отпуск.

Ранее на Украине прошли митинги с требованием демобилизации.