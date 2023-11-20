На финский КПП «Салла» прибыла первая группа беженцев из Ирака и Сирии

Первая группа беженцев из Сирии, Ирака, Сомали и ряда других стран прибыла 20 ноября к контрольно-пропускному пункту (КПП) «Салла», расположенному на российско-финской границе. Об этом сообщил пограничный отряд Лапландии, опубликовав соответствующее заявление в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter).

Как отметили представители финского пограничного отряда, беженцы прибыли к указанному пропускному пункту с российской стороны. Всего на границе в часы работы КПП «Салла» заметили 35 человек.

«Ситуация расследуется», — уточняется в заявлении.

Контрольно-пропускной пункт «Салла» является одним из двух объектов на российско-финской границе, где продолжается прием беженцев. КПП работает семь дней в неделю с 8:00 до 14:00.

20 ноября Министерство иностранных дел РФ заявило протест финскому послу в стране Антти Хелантерею в связи с закрытием нескольких пропускных пунктов на границе. В ведомстве подчеркнули, что Хельсинки решили приостановить работу наиболее активно использовавшихся объектов.

За несколько дней до этого Финляндия закрыла четыре контрольно-пропускных пункта на границе с Россией. Свою работу прекратили КПП «Иматра» (российский пункт «Светогорск»), «Нуйямаа» (российский пункт «Брусничное»), «Ниирала» (российский пункт «Вяртсиля») и «Ваалимаа» (российский пункт «Торфяновка»).

Ранее в Финляндии прошли митинги против закрытия пропускных пунктов на границе с Россией.