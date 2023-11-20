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Суд отправил под стражу въехавшего на машине в людей россиянина

Суд поместил под стражу въехавшего в группу людей после конфликта в Боровичах

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Суд отправил под стражу 35-летнего мужчину, совершившего наезд на группу людей в Боровичах Новгородской области. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Отмечается, что об аресте задержанного ходатайствовал следователь. Мужчину обвиняют по ч. 3 ст. 30 по пункту «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

До этого в Новгородской области был задержан водитель легкового автомобиля Mercedes, который умышленно наехал на людей у ресторана после конфликта.

В результате инцидента двое мужчин получили травмы различной степени тяжести.

16 ноября «МВД Медиа» сообщало, что тракторист в Томске устроил погоню с полицией и протаранил служебную машину.

Ранее жителя Казани задержали с 730 граммами мармеладных мишек с марихуаной.

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