На Сахалине задержали 26-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске

На Сахалине сотрудники Госавтоинспекции задержали 26-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД.

Отмечается, что полицейские остановили автомобиль Toyota Mark II на улице Ленина в Южно-Сахалинске 19 ноября в 00:15 часов. За рулем находился 26-летний мужчина без прав. Оказалось, что водитель находится в федеральном розыске по инициативе ОМВД России по Грязинскому району Липецкой области.

Во время задержания на мужчину надели наручники. Через некоторое время он попросил снять их, чтобы надеть верхнюю одежду. В момент, когда одна из его рук оказалась свободной, он попытался скрыться бегством, но был остановлен.

Задержанного доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

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