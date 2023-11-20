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В Подмосковье продолжают комплекс работ по оптимизации движения транспортных потоков

В Подмосковье модернизировали четыре светофора за неделю

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В Московской области продолжают комплекс работ по оптимизации движения транспортных потоков, специалисты Центра безопасности дорожного движения за прошедшую неделю скорректировали режимы работы четырех светофорных объектов, работы провели в Домодедове, Долгопрудном, Ленинском и Лобне, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

«На пересечении Домодедовского шоссе и ул. Логистической в Домодедове провели обкатку режимов работы на светофоре, увеличив время заезда на ул. Логистическую», — говорится в сообщении.

В Долгопрудном на пересечении улиц Дирижабельной, Академика Лаврентьева и Театральной скорректировали режим работы светофора. Здесь разделили направления и увеличили время проезда по ул. Дирижабельной со стороны проспекта Пацаева.

В Видном Ленинского округа также скорректировали светофор на Каширском шоссе, увеличив время заезда на проектируемый проезд №5208 со стороны области. В Лобне специалисты установили бело-лунные секции на пересечении Букинского шоссе и ул. Циокловского.

Всего с начала года в Подмосковье провели больше 300 мероприятий по улучшению движения и ликвидации пробок — больше чем по 200 адресам есть положительный эффект.

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