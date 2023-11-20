Путин выразил соболезнования из-за смерти Тулеева

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева. Ее текст опубликован на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что с глубоким прискорбием узнал о кончине Тулеева.

«Примите мои соболезнования, слова поддержки и участия», — написал Путин.

Президент подчеркнул, что ушел из жизни человек «действительно государственного масштаба». Как сказано в телеграмме, биография Тулеева связана «с переломными событиями в истории России». Он обратил внимание, что глава региона «всегда стремился к созиданию», служил России и многое сделал для Кузбасса.

20 ноября стало известно, что бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который возглавлял регион с 1997 по 2018 год, скончался на 80-м году жизни. С покойным главой региона связана целая эпоха в жизни Кемеровской области. По словам действующего губернатора Сергея Цивилева, кузбассовцы помнят Тулеева как истинно народного руководителя, который в своей деятельности всегда «на первое место ставил интересы людей».

В октябре на 48-м году жизни умер глава Подольска Дмитрий Жариков.