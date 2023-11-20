Российский пенсионер 20 раз ударил гостя ножом из-за татуировки

В Вольске Саратовской области за решетку попал пенсионер, напавший на гостя, которому не понравилась его татуировка. Об этом пишет портал «Вольск.ру».

30 июня 65-летний местный житель пригласил к себе в гости 45-летнего жителя Удмуртии. Перед этим тот отдыхал в компании земляков, но из-за шума в ночное время иногородних попросили покинуть арендованную квартиру.

Пенсионер предложил своему соседу продолжить прерванное застолье, и тот принял приглашение, но в какой-то момент опьяневший гость разглядел у хозяина татуировку в виде молота Тора. После этого мужчины подрались, и пенсионер нанес гостю 20 ударов ножом.

Затем он лег спать, а проснувшись, позвонил родственнице и рассказал ей о случившемся — раненый уже не подавал признаков жизни. Женщина, поначалу сомневавшаяся в правдивости его слов, все же вызвала полицию.

В пресс-службе СУ СК России по региону сообщили, что суд назначил пенсионеру наказание в виде восьми лет лишения колонии строгого режима.

Ранее россиянин расправился с любовником жены, который заразил ее венерическим заболеванием.