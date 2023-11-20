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Болгария запросила РФ об экстрадиции трех подозреваемых по делу Гебрева

Прокуратура Болгарии запросила РФ об экстрадиции подозреваемых по делу Гебрева

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Alex Brandon/AP

Прокуратура Болгарии направила официальное письмо к российским властям с просьбой экстрадировать трех обвиняемых по делу об отравлении бизнесмена Эмилиана Гебрева. Об этом сообщает газета «24 часа» со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, ходатайство об экстрадиции подозреваемых было подано менее месяца назад. Это первая попытка добиться выдачи россиян, хотя заочные обвинения им предъявили в январе 2020 года. В статье отметил, что Софийская прокуратура через Высшую кассационную прокуратуру направила в столицу РФ запрос о правовой помощи, но ответа пока не получила.

Около трех лет назад правоохранители Болгарии выдвинули заочные обвинения в отношении трех граждан России в покушении на отравление в 2015 году при помощи фосфорорганического вещества. Прокуратура страны назвала имена фигурантов, их объявили в международный розыск.

Ранее фирма бизнесмена Гебрева обвинила прокуратуру Болгарии в искажении фактов.

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