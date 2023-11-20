Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Карелии убрали пункт обогрева для беженцев из пограничной зоны

МЧС РФ убрало пункт обогрева на границе с Финляндией после вывоза мигрантов

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Управление МЧС по республике Карелия свернуло мобильный пункт обогрева, ранее установленный на границе с Финляндией из-за наплыва мигрантов. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

«Вчера был установлен мобильный пункт обогрева. Сегодня там никого нет, наши подразделения [в Костомукше] не привлекаются. Мобильный пункт отправили в пункт постоянной дислокации, так как в нем нет необходимости, всех [мигрантов] уже вывезли на автобусах», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по республике Карелия.

Пункт обогрева размещался возле международного пункта пропуска «Люття» (Вартиус) на границе Финляндии и России.

19 ноября из-за приграничного кризиса Финляндия временно закрыла погранпункт «Вартиус».

Накануне сообщалось, что на границу Финляндии и России прибыло рекордное число беженцев за год. Прошение об убежище подали 163 человека из Ирака, Сомали, Сирии и других стран.

Ранее в МИД РФ допустили полное закрытие границы со стороны Финляндии.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий