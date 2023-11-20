В Карелии убрали пункт обогрева для беженцев из пограничной зоны

Управление МЧС по республике Карелия свернуло мобильный пункт обогрева, ранее установленный на границе с Финляндией из-за наплыва мигрантов. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

«Вчера был установлен мобильный пункт обогрева. Сегодня там никого нет, наши подразделения [в Костомукше] не привлекаются. Мобильный пункт отправили в пункт постоянной дислокации, так как в нем нет необходимости, всех [мигрантов] уже вывезли на автобусах», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по республике Карелия.

Пункт обогрева размещался возле международного пункта пропуска «Люття» (Вартиус) на границе Финляндии и России.

19 ноября из-за приграничного кризиса Финляндия временно закрыла погранпункт «Вартиус».

Накануне сообщалось, что на границу Финляндии и России прибыло рекордное число беженцев за год. Прошение об убежище подали 163 человека из Ирака, Сомали, Сирии и других стран.

Ранее в МИД РФ допустили полное закрытие границы со стороны Финляндии.