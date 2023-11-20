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Двое туристов заблудились в красноярском нацпарке из-за сильного ветра

В нацпарке «Красноярские Столбы» двое туристов заблудились из-за сильного ветра

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Dizzy_Studio/Shutterstock

Двое туристов из-за сильного ветра заблудились в нацпарке «Красноярские Столбы». Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на КГКУ «Спасатель».

По информации издания, инцидент произошел 19 ноября. Прибывшие в нацпарк в туристических целях мужчина и женщина заблудились в районе скалы «Перья».

На поиски заблудившихся отдыхающих направились сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда. Туристов искали больше часа.

В результате заблудившихся в «Красноярских Столбах» россиян обнаружили целыми и невредимыми. Спасатели вывезли их из нацпарка и доставили на Свердловскую улицу.

Ранее под Красноярском у больницы сорвало крышу из-за непогоды.

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