Россиянам рассказали, опасно ли ловить снежинки ртом

Люди, которые ловят снежинки ртом, могут подхватить простудное заболевание. Об этом »Москве 24» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей .

«Если долго ловить снежинки ртом, то можно простудиться. Но не от снежинок, а из-за того, что при дыхании через рот воздух не согревается. Он согревается через нос. Если на холоде дышать ртом, то больше шансов заболеть», — пояснил эксперт.

Врач также отметил, что в атмосфере больших городов могут быть загрязняющие элементы, в том числе, микроскопические фрагменты резины от покрышек и стертый асфальт. Все это может загрязнять и снежинки. Однако, по словам специалиста, осевшие на них вредные элементы слишком малы, чтобы нанести вред здоровью людей.

«Куда опаснее для любителей ловить снежинки ртом является простуда или окружение, ведь в процессе можно в кого-нибудь врезаться или не заметить проезжающую машину», — заключил Хухрев.

В Гидрометцентре России до этого сообщили, что в Москве 20 ноября ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха будет доходить -7°C, возможна гололедица.

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