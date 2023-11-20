Задержан замдиректора особо охраняемых природных территорий Минприроды России

Задержан заместитель директора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексей Яковлев. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

По информации ведомства, «оперативные мероприятия» связаны с предыдущим местом работы Яковлева в национальном парке «Таганай».

Других деталей министерство не приводит.

Яковлев работает в Минприроды с января 2021 года. С 2010 года он занимал должность директора нацпарка «Таганай» в Челябинской области.

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