На портале «Узнай Москву» появился прогулочный маршрут в честь артиста Алексея Баталова

На портале «Узнай Москву» опубликован новый маршрут для прогулок, который посвящен актеру, режиссеру и Алексею Баталову. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Отмечается, что маршрут состоит из 5 точек, которые напрямую связаны с творческой деятельностью и биографией лауреата Государственной премии РФ.

Поклонники Баталова смогут более подробно узнать о городских архитектурных памятниках, а также проникнуться историей сооружений, сыгравших важную роль в жизни артиста, передает официальный сайт мэра Москвы.

Прогулка начнется у Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК). Алексей Баталов начал преподавать здесь в 1975 году, проработав в институте 30 лет.

Второй пункт маршрута — Московский Художественный театр (МХТ) имени А.П. Чехова. В 1950 году Алексей Баталов окончил Школу-студию МХАТ, где обучался в мастерской народных артистов СССР Сергея Блинникова и Виктора Станицына.

Далее маршрут ведет к усадьбе Куманиных. В старинном доме на Большой Ордынке, построенном в конце XVIII века, Алексей Баталов жил в детстве со своей матерью, актрисой Ниной Ольшевской, и ее вторым мужем, писателем-сатириком Виктором Ардовым.

Еще одной точкой маршрута стала Марфо-Мариинская обитель — исторический комплекс построек начала 1910-х годов. Алексей Баталов был членом попечительского совета Марфо-Мариинского благотворительного общества.

Заключительный пункт маршрута — Дом на набережной. В здании, построенном в 1931 году по проекту архитектора-модерниста Бориса Иофана, Алексей Баталов прожил почти 30 лет. В 2019-м на фасаде Дома на набережной в память о советском актере установили мемориальную доску.

«Алексей Баталов оставил после себя целое созвездие кинообразов, полюбившихся не одному поколению зрителей. 20 ноября исполняется 95 лет со дня рождения выдающегося актера. Специально к этой дате команда проекта «Узнай Москву» подготовила новый прогулочный маршрут», — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

«Узнай Москву» — совместный проект столичных Департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. На портале и в мобильном приложении можно найти более 260 прогулочных маршрутов, фотографии и описания более 2,3 тыс. зданий, свыше 700 памятников и 475 исторических мест, а также прочитать о знаменитых личностях, чья жизнь была связана с Москвой.