Незрячего теннисиста не пускают на соревнования от общества слепых из-за собаки-поводыря

Инвалида по зрению из Новороссийска не хотят допускать к краевым соревнованиям с собакой-поводырем. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар Телетайп».

Незрячий спортсмен-любитель активно участвовал в тренировках по шоудану — настольному теннису для слабовидящих людей или тех, кто потерял зрение полностью. Мужчина собирался участвовать в региональных соревнованиях, но получил отказ от всероссийского общества слепых (ВОС) на участие в краевом турнире, который должен пройти в Краснодаре с 27 ноября по 30-е. Причиной для отказа стал питомец спортсмена — пес-поводырь.

«Водила на все занятия меня собака-проводник по кличке Тай, полученная мною в школе подготовки собак-проводников, согласно ИПР, как техническое средство реабилитации. Тай — это мои глаза, мой навигатор», — рассказывает мужчина.

Он заявил, что руководители ВОС уже внесли в список участников вместо него другого человека, и попросил помочь ему в восстановлении справедливости.

«Где искать защиту? Ведь руководители ВОС, как никто другой, знают, что Тай — это не собака, а глаза человека, мои глаза. И еще: мне буквально «воткнули нож в спину», не предупредили, что программа «Доступная среда» (миллиарды денег налогоплательщиков) у нас работает только на бумаге. Неужели снова писать Владимиру Владимировичу?» — удивляется россиянин.

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