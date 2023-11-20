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Студентка прошла досмотр на вокзале в Екатеринбурге и лишилась iPhone

В Екатеринбурге у студентки украли iPhone во время досмотра на вокзале

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Depositphotos

На вокзале в Екатеринбурге у студентки украли одиннадцатый iPhone во время досмотра. Об этом сообщает E1.RU.

По информации издания, 16-летняя студентка приехала на вокзал, чтобы встретить друга с военных сборов. Россиянка положила смартфон в лоток и прошла через рамку металлодетектора, но она запищала из-за монеты в кармане. После этого девушку начали досматривать. В это время iPhone пропал.

«У нее была истерика, дочь начала плакать от растерянности — куда идти, что делать, к кому обратиться на этом вокзале. И мужчина, который спешил на свой поезд, помог ей: звонил на телефон (он был в сети), проводил до местного отделения полиции. Мы ему очень благодарны, но даже имени его не знаем», — рассказала мать студентки, передает издание.

Полицейские по камерам видеонаблюдения оперативно вычислили женщину, укравшую смартфон. Ею оказалась не судимая ранее 48-летняя пассажирка — ее сняли с поезда до Югорска. Женщина заявила, что чужой iPhone взяла по ошибке. При этом она уже успела снять с него чехол.

Смартфон изъяли и приобщили к материалам проверки сотрудники транспортной полиции. Прочие детали произошедшего не уточняются.

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