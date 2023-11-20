Стали известны подробности нападения алабая на семилетнюю девочку в Приморье

В Находке следователи возбудили уголовное дело из-за нападения собаки на семилетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

Следователи выяснили, что инцидент в СНТ «Зеленый сад» в пригороде Находки мог произойти по вине несовершеннолетней дочери хозяев сторожевого пса. Именно она, по версии следствия, могла выпустить его из вольера, пока ее родителей не было дома.

18 ноября алабай без намордника сумел вырваться за территорию частного подворья и напал на девочку, которая шла по улице. У пострадавшей диагностировали укушенные раны лица, ей потребовалась госпитализация.

Стало известно, что к спасению девочки был причастен подросток, случайно оказавшийся поблизости. Он вмешался в происходящее и смог прогнать животное. В итоге пес, успевший не менее трех раз укусить потерпевшую за голову, отпустил ее и вернулся на территорию домовладения.

Ранее питбуль напал на подростка с далматином в Рязани.