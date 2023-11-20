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Российского подростка забрали из подъезда в больницу с тяжелым отравлением наркотиками

В Ленобласти девятиклассник попал в больницу с наркотической интоксикацией

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РИА «Новости»

В Ленинградской области госпитализировали 15-летнего подростка, отравившегося наркотическими веществами. Об этом сообщает 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Полиция начала проверку после госпитализации девятиклассника из Тосненского района. Подросток, уже попадавший к местным наркологам, 20 ноября был доставлен в больницу с симптомами острого отравления.

Его в тяжелом состоянии нашли в подъезде жилого дома в поселке Тельмана. По предварительным данным, медики диагностировали у него отравление наркотиками.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 17-летний юноша впал в гипоксическую кому из-за неизвестного вещества.

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