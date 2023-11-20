В Совфеде рассмотрят закон о «заморозке» индексации зарплат госслужащих

Совет Федерации планирует рассмотреть закон о приостановке индексации заработной платы государственных служащих 22 ноября. Об этом говорится в повестке заседания на сайте верхней палаты российского парламента.

16 ноября закон был одобрен Госдумой в третьем и заключительном чтении. Согласно документу, индексацию зарплат «заморозят» у судей, следователей, прокуроров, помощников депутатов и сенаторов.

В изначальном варианте законопроект предполагал приостановку индексации также у сотрудников полиции и военнослужащих, однако позднее комитет по госстроительству рекомендовал скорректировать документ в пользу силовиков и военных.

По мнению парламентариев, финансовый эффект от «заморозки» индексации должен составить порядка 36 млрд рублей.

До этого сообщалось, что зарплаты военных и силовиков повысили с 1 октября на 10,5%.

Ранее Госдума утвердила индексацию пенсий выше уровня инфляции.