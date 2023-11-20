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Эксперты предрекли рост цен на алкоголь в России после Нового года

Аналитик Дробиз: дорожать спиртная продукция начнет после 1 января

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Варвара Гертье/РИА Новости

До Нового года стоимость алкоголя в России останется неизменной, считает руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз. Однако с 1 января, по его мнению, начнут расти цены на все спиртные напитки. В течение года цены в этом сегменте практически не менялись, даже несмотря на введение пошлины на зарубежные вина. В 2024 году роль сыграет повышение акцизов, заявил он Общественной Службе Новостей.

Розничные сети сдержат цены на алкоголь до конца года, так как у них есть большой запас продукции, считает эксперт.

«Поэтому я думаю, никакого повышения цен до конца этого года не будет, — подчеркнул он. — После 1 января, видимо, уже начнется постепенный рост цен. На российскую алкогольную продукцию в том числе. У нас каждый год цены растут на все: на мясо, на гвозди, на хлеб».

Дробиз напомнил, что с нового года в России вырастет акциз на крепкую алкогольную продукцию, из-за чего с 2024 года и вырастут цены на весь алкоголь.

Госдума ранее приняла в третьем чтении законопроект об увеличении акцизов на вино с 1 мая 2024 года и на табак с 1 января 2024 года.

Госдума приняла в третьем чтении закон, который увеличивает акцизы на вино с 1 мая 2024 года и на табак с 1 января 2024 года. Напомним, документ предусматривает повышение ставок акцизов на табачные изделия на 3% с последующей индексацией, на вина — до 108 рублей за литр.

Ранее сообщалось о возможном снижении цен на алкоголь на 5-10% к Новому году.

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