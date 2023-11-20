В Петербурге младенца госпитализировали с кровоизлиянием в мозг после ночи в коридоре

В Петербурге трехмесячную девочку госпитализировали с хроническим кровоизлиянием в головной мозг. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в доме на Светлановском проспекте. По предварительной информации, около двух часов ночи накануне младенца покормили и уложили спать в коляску в коридоре, где ребенок находился постоянно.

Позже мать заметила, что девочка тяжело дышит и не открывает глаза, поэтому вызвала медиков. Предварительно, у девочки диагностировали отравление каплями для носа и хроническое кровоизлияние в головной мозг. Она находится в реанимации.

В отношении матери составили протокол о неисполнении родительских обязанностей. В семье есть еще два ребенка, все живут на детские пособия в трехкомнатной отдельной квартире.

Ранее в Петербурге женщина бросила младенца на морозе в парке.